Дорогие читатели, вы будете держать в руках первый в этом году номер нашей газеты в день профессионального праздника журналистов и работников печати, который в России отмечают 13 января. В 2017 году этот день для коллектива редакции газеты «Среди вершин» праздничный вдвойне, так как вышел в свет 500-й номер нашего издания. И уже совсем скоро, 25 мая газете исполнится десять лет. Интересно, что эта дата практически совпадает с Днем святых Кирилла и Мефодия, первопечатников, которые внесли огромный вклад в развитие славянской культуры и письменности.