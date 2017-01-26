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В среду, 25 января, глава Катав-Ивановска (Челябинская область) Алексей Бисярин ушел в отставку – мэр написал заявление по собственному желанию по семейным обстоятельствам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу районной администрации.
Региональный бюджет пополнился за счет любителей пошуметь более чем на 800 тысяч рублей. Как сообщают в пресс-службе администрации Челябинска, с 16 мая в регионе начал действовать закон «О нарушении покоя граждан и тишины», согласно которому жителям нельзя шуметь с 22 до 6 часов по будням и с 23 до 8 часов в выходные и праздничные дни.
Юрюзанская свалка снова дымит. Она почти все лето горела, из-за чего город и округу окутывал смог и неприятный запах, и вот опять… — пишут наши коллеги avanpress.ru
Коллектив ООО «Эдельвейс», редакция газеты «Среди вершин» поздравляет с юбилейным днем рождения Андрея Валерьевича Перепеловского - члена регионального штаба «Общероссийский народный фронт», председателя областной Федерации настольного тенниса.
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В среду, 25 января, глава Катав-Ивановска (Челябинская область) Алексей Бисярин ушел в отставку – мэр написал заявление по собственному желанию по семейным обстоятельствам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу районной администрации.
Юрюзанская свалка снова дымит. Она почти все лето горела, из-за чего город и округу окутывал смог и неприятный запах, и вот опять… — пишут наши коллеги avanpress.ru
Депутаты Государственной думы России предложили запретить родителям давать детям странные и нецензурные имена. Как сообщает«РИА Новости», соответствующий законопроект будет рекомендован депутатам к принятию в первом чтении сегодня, 26 января.
Всего за неделю поступило 69 заявлений, 21 из них — с признаками преступления. ДТП — 6, все без пострадавших. Из административных протоколов «первенство» удерживают те, что составлены по поводу появления человека в ОМ в нетрезвом виде (13) и перевозке детей без удерживающего устройства (13). Административных протоколов составлено за неделю — 196.
Схему будущего метрополитена, объединяющего практически все столицы и многие города планеты в единое целое, опубликовало издание Inverse. В число отмеченных на карте городов попала и наша Уфа! Через столицу Башкирии проходит аж четыре ветки метро. Это означает, что из Уфы напрямую можно будет доехать до таких городов как Варшава, Хельсинки, Амстердам, Чикаго, Шанхай, Барселона, Париж и многих других. А с пересадками так вообще куда душе угодно! Короче, изучать карту этого метро сплошное удовольствие. Сами смотрите!
Проверка документов, поданных кандидатами, началась с 9 января. В 2017 году революционные изменения произошли в порядке выбора глав поселений.
Неотъемлемый атрибут зимних месяцев - ледяные горки - стали причиной детских трагедий. «В Уфе 10-летняя девочка скатилась с горки прямо под колеса машины», «В Башкирии пятилетний мальчик умер, прокатившись на ледяной горке», «В Новосибирске 4-летняя девочка погибла, катаясь с горки в детском саду», «В Воронежской области катавшуюся с горки 4-летнюю девочку сбил «КамАЗ», «В Чебаркуле 4-летний ребенок вылетел с горки и ударился головой» - такие заголовки этой зимой часто стали появляться в новостной ленте.
С 1 января 2017 года каждый водитель, достигший возраста 18 лет, может купить ОСАГО на сайте страховой компании и получить электронный полис. Вместо потраченных в очереди часов и нервов автомобилисту для этой процедуры нужно всего полчаса времени и компьютер с интернетом. Пошаговая инструкция о том, как заключить электронный договор ОСАГО – в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».
Причину быстрого женского увядания открыли ученые из Америки. Они наблюдали за пожилыми женщинами: их здоровьем, образом жизни, спортивной нагрузкой — и пришли к неутешительному выводу. Сидячая работа, которой в основном занимаются женщины, способствует их быстрому генетическому старению.
На пересечении улиц Красноярской и Чернышевского была обнаружена свалка документов компании «Росгосстрах-Жизнь».
Барельеф 45-го президента США размещен на монете из серебра 925 пробы. Южноуральские мастера отчеканили монету с изображением 45-го президента США Дональда Трампа. Речь идет о кузнецах из Златоуста. Сообщается, что барельеф размещен на килограммовой монете из серебра 925 пробы — монета уже увидела свет и стала первой в своей коллекционной серии.
Японские исследователи предупредили об опасности снимков с двумя поднятыми вверх пальцами. Отпечатки могут быть воссозданы, если пальцы находятся в фокусе при хорошем освещении на снимке»Отпечатки могут быть воссозданы, если пальцы находятся в фокусе при хорошем освещении на снимке»
В Челябинске открыли детский клуб дзюдо. Организатором проекта выступил известный южноуральский дзюдоист Кирилл Денисов. Напомним, наш земляк – один из самых титулованных в российской сборной, обладатель двух золотых наград чемпионатов Европы, четырех медалей чемпионатов мира, два раза боролся на Олимпийских играх. Открытие клуба дзюдо, по сообщщению пресс-центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области, прошло в виде детского спортивного праздника, в котором приняли участие около сотни детей, уже приступивших к занятиям.
Четыре первых места и два рекорда России по версии спортивной федерации "Союз пауэрлифтеров России" привез в Катав-Ивановск Даниил Федюков, передает katavivan.ru
На прошедшем в Трехгорном традиционном Всероссийском турнире по дзюдо среди ветеранов, посвященном памяти полковника Владимира Герасименко, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Салаватской епархии Республики Башкортостан протоиерей Сергий Ветров завоевал «золото».
В начале декабря в городском спортивно-оздоровительном комплексе Усть-Катава прошел 2-й этап Кубка горнозаводской зоны сезона 2016-2017 по дзюдо среди юношей 2001-2002 и 2003-2004 годов рождения. На этот раз в соревнованиях принимали участие семьдесят восемь человек. Команды из Усть-Катава, Катав-Ивановска, Трехгорного, Златоуста, Миасса и Сима боролись за Кубок горнозаводской зоны, обладателя которого определят в мае 2017 года.
Воспитанник СДЮСШОР по дзюдо г. Трехгорный Кирилл Денисов принес российской команде единственную золотую награду в престижном турнире на родине дзюдо - в Японии. По сообщению Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области, в заключительном турнире серии «Большой шлем» в столице Японии участвовали 286 мужчин и женщин из 41-й страны.
Воспитанник СДЮСШОР по дзюдо г. Трехгорный Кирилл Денисов завоевал «золото» в Китае в новой для себя весовой категории до 100 кг, сообщает пресс-атташе центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области.
Этот вопрос был, есть и будет, а появился он задолго до того времени, когда его озвучил великий русский поэт и писатель Николай Алексеевич Некрасов, говоря это про Русь.
Еще до 2005 года вопрос о проведении обязательной приватизации земельных участков не поднимался на федеральном уровне, но уже с 1 сентября 2006 года в силу вступил закон о так называемой «дачной амнистии», действующий до сих пор. Сам по себе термин «дачная амнистия» - обывательский, он появился, когда вступил в силу федеральный закон, предусматривающий некоторые послабления для дачников и садоводов в вопросе оформления прав на ряд объектов недвижимости.
В середине октября во Владимирской области состоялось одно из крупнейших мероприятий спортивной отрасли страны - VI Международный спортивный форум «Россия - спортивная держава». А в день, когда отмечается Всемирный день дзюдо, 28 октября, нам удалось пообщаться с участником этого форума, директором СДЮСШОР по дзюдо г. Трехгорный, заслуженным работником физической культуры РФ, заслуженным тренером России Владимиром ЗАЙЦЕВЫМ.
Бешенство в мире по-прежнему остается серьезной и неразрешенной проблемой. Поэтому, главная цель проводимого мероприятия - повысить информированность о последствиях болезни у человека и животных. О масштабе бедствия можно судить по статистическим данным Всемирной организации здравоохранения. Это вирусное заболевание регистрируется более чем в 150 странах мира и ежегодно уносит жизни более пятидесяти пяти тысяч человек. В особой группе риска находятся дети до 15 лет, поскольку они чаще контактируют с животными.
Летом 2015 года в преддверии выборов в Усть-Катаве был создан филиал Челябинской областной общественной организации «Комитет народного контроля». В организацию вступило около тридцати человек, и ее возглавил А. И. Дружинин Для консолидации и ведения предвыборной борьбы народные контролеры объединились в «команду развития» под руководством Дружинина. Из пятнадцати депутатских мест эта команда завоевала десять, и Анатолий Иванович возглавил Собрание депутатов Усть-Катавского городского округа. Во избежание «конфликта интересов», согласно закону, в апреле 2016 года он сложил с себя полномочия руководителя «Комитета народного контроля» в городе, а внеочередная городская конференция комитета восьмого апреля доверила мне возглавить его.
Трехгорный - город маленький. И добрая, и дурная слава разносится моментально. Так, 08. 09. 2016 года в газете "Спектр", за № 69 (2045) внештатный юрист, по совместительству правозащитник Максим Витальевич Карпенко, ярко и красочно повествовал о том, как не стать жертвой мошенников. Уважаемые жители Трехгорного, знакомимся - Максим Витальевич Карпенко! "Общественный деятель", или просто: "деятель"?
(Продолжение. Начало - в № 1 (500) от 12 января 2017 года). С первого сентября Анна стала учиться в девятом классе школы рабочей молодежи. Опытный педагог по географии сразу же заметил способную и трудолюбивую ученицу. Много знаний по данному предмету Анна получила именно в школе рабочей молодежи.
Колеса поезда мерно отстукивали свою мелодию. Вагон вторил в такт колесам и укачивал пассажиров купе. Деревья, заснеженные пригорки, столбы со стайками птиц на замерших проводах стремительно мелькали перед глазами. Одна картинка сменялась другой. Небольшая станция, вторая, третья - скорый поезд на них не останавливался, а лишь немного снижая скорость, пробегал мимо. Маленькие пристанционные домики почти по крыши утопали в глубоком снегу. Словно играли в прятки - то спрячутся, то покажутся.
По сообщению пресс-службы губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, глава региона встретился с южноуральскими параспортсменами - победителями и призерами открытых всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включенным в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
В ноябре этого года учителю Юрюзанской средней школы №1 Тамаре Кузьминичне Шекуновой исполнилось 75 лет. "Учитель - не тот, кто несет знания, а тот, кто ведет к ним, - считает Наталья Плеханова - педагог Юрюзанского технологического техникума, выпускница 1970 года МОУ СОШ №1:
Преподавателю Усть-Катавского индустриально-технологического техникума Марине Юрьевне Князевой приказом Министерства образования и науки Челябинской области присвоено звание «Почетный работник среднего профессионального образования».
Не обратить внимания на этого человека невозможно. С ним, внешне похожим на одного из известных политических деятелей, сталкиваюсь часто - он живет рядом с редакцией нашей газеты. Каждый раз при встрече Егорыч - так нередко зовут его знакомые - после традиционного приветствия громким, командным голосом непременно пошутит с самым серьезным выражением лица. Удивляюсь такому оптимистическому настрою пенсионера, ведь чаще всего от людей его возраста приходится слышать жалобы на небольшую пенсию, на правительство, на современную молодежь, медицину и здоровье. А тут - сплошной позитив. Откуда он берется у этого человека?
Дорогие читатели, вы будете держать в руках первый в этом году номер нашей газеты в день профессионального праздника журналистов и работников печати, который в России отмечают 13 января. В 2017 году этот день для коллектива редакции газеты «Среди вершин» праздничный вдвойне, так как вышел в свет 500-й номер нашего издания. И уже совсем скоро, 25 мая газете исполнится десять лет. Интересно, что эта дата практически совпадает с Днем святых Кирилла и Мефодия, первопечатников, которые внесли огромный вклад в развитие славянской культуры и письменности.
В Усть-Катаве, на площадке ТК «Эдельвейс» в светлый праздник Рождества Христова было весело и многолюдно. Рождественский розыгрыш призов, проходивший в минувшую субботу, сопровождался театрализованной игровой программой с ведущими - сказочными персонажами из повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».
В Юрюзанском технологическом техникуме прошло мероприятие, посвященное всемирному дню борьбы со СПИДом, в котором приняли участие все студенты техникума. Целью ежегодной акции стало привлечение внимания молодежи к проблеме смертельного заболевания, пропаганда здорового образа жизни, повышение информированности студентов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.
Самый важный и незабываемый момент в жизни первокурсника - это, конечно же, посвящение в студенты. В преддверии этого события студенты ЮТТ провели опрос, по итогам которого сняли фильм "Ах, эта жизнь студенческая!". В короткометражке рассказывается о студенческой жизни.
Наступает время, когда стоит оглянуться назад и увидеть все прожитые годы, что дали мудрость и понимание этого мира. А еще любовь и уважение близких, друзей и коллег. В 2016 году Детская школа искусств города Трехгорного отметила свой 60-летний юбилей. За это время ДШИ воспитала не одно поколение замечательных музыкантов, исполнителей и просто любителей музыки - и в этом, несомненно, большая заслуга преподавателей - ветеранов школы.
29 ноября исполнилось 80 лет Баранову Геннадию Ивановичу. О таких людях, как он, надо знать, особенно молодежи, поэтому я не мог не поведать, какой же замечательный человек живет рядом с нами. Геннадий Иванович коренной устькатавец. Как и многие подростки послевоенной поры, окончив семь классов, поступил учеником токаря на Усть-Катавский вагоностроительный завод, в цех № 17.
Региональный бюджет пополнился за счет любителей пошуметь более чем на 800 тысяч рублей. Как сообщают в пресс-службе администрации Челябинска, с 16 мая в регионе начал действовать закон «О нарушении покоя граждан и тишины», согласно которому жителям нельзя шуметь с 22 до 6 часов по будням и с 23 до 8 часов в выходные и праздничные дни.
На одного человека в среднем приходится около 10 литров спиртного в год. Роспотребнадзор отмечает положительные изменения среди граждан. Так с 2009 года серьезно сократилось потребление алкоголя. Если 6 лет назад среднедушевое потребление спиртного составляло 15 литров, то сейчас 10 литров на человека.
Спортивный рейтинг из 85 регионов России составила газета «Советский спорт». Эксперты оценили территории страны по нескольким показателям: количество объектов спортивной инфраструктуры, число турниров регионального, федерального и международного уровня, число команд, выступающих на соревнованиях, количество спортивного населения и количество людей, сдавших ГТО.
Что изменилось в нашей жизни, пока все праздновали
1. Коллекторам запрещено будить должников по ночам
Путевки в «Артек» будут раздавать на основе рейтинга школьников. Процедуру предоставления путевок в легендарный детский лагерь «Артек» упростят. С этого года самых достойных школьников будут выбирать не члены специальных комиссий, а единая автоматизированная информационная система. Но для этого родителям необходимо подать электронную заявку.
Южноуральские полицейские проверили более 200 магазинов и изъяли более четырех тысяч бутылок несертифицированной спиртосодержащей жидкости, которая продавалась под видов лекарства и косметики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра внутренних дел РФ Ирину Волк. По ее словам, образцы изъятых товаров были направлены для проведения экспертизы.