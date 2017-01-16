В центре внимания
Британские ученые провели эксперимент, который успокоит всех родителей мира. Исследователи решили узнать, сколько часов в день подростки могут проводить за компьютером, смартфоном или видеоиграми. Результаты приятно удивили: оказывается, все гаджеты не только не портят здоровье, но и благотворно сказываются на развитии ребенка.
Размер минимальной заработной платы во внебюджетном секторе вырос до 9700 рублей. Об этом сообщает пресс-служба союза промышленников и предпринимателей региона.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский озвучил правительству региона серию поручений по стратегическим направлениям развития в 2017 году. Они касались таких сфер, как экология, экономика, аграрно-промышленный комплекс и культура.
Дорогие читатели, вы будете держать в руках первый в этом году номер нашей газеты в день профессионального праздника журналистов и работников печати, который в России отмечают 13 января. В 2017 году этот день для коллектива редакции газеты «Среди вершин» праздничный вдвойне, так как вышел в свет 500-й номер нашего издания. И уже совсем скоро, 25 мая газете исполнится десять лет. Интересно, что эта дата практически совпадает с Днем святых Кирилла и Мефодия, первопечатников, которые внесли огромный вклад в развитие славянской культуры и письменности.
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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский озвучил правительству региона серию поручений по стратегическим направлениям развития в 2017 году. Они касались таких сфер, как экология, экономика, аграрно-промышленный комплекс и культура.
Государственная Дума в первом чтении приняла закон о декриминализации побоев. Он предполагает исключение домашнего насилия из списка уголовных преступлений. Как считают авторы законопроекта, он просто необходим из-за откровенной несправедливости: конфликты внутри семьи являются уголовным преступлением, а такие же действия, совершенные на улице, — административным правонарушением.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский обсудил со своим заместителем Евгением Рединым ситуацию на рынке труда в Челябинской области. Первые лица региона отметили положительную тенденцию по сокращению количества безработных. Кроме того, массового сокращения рабочих, которое было в 2009–2010 годах, не предвидится.
Специалисты Роспотребнадзора нашли в Челябинской области опасные стеклоомывающую жидкость для автомобилей «Эффект плюс» и парфюмерно-косметическую продукцию. Ведомство запретило ее продавать.
Министерство юстиции РФ разработало законопроект, согласно которому должник может лишиться единственного жилья – в настоящее время такое взыскание запрещено законодательно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.
Это челябинская региональная общественная организация содействия формированию ответственности власти «За ответственность власти», зарегистрированная 28 декабря 2016 года.
Жительнице Еманжелинска жизненно необходима материальная помощь Ирина Францева уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Девушка прошла ряд химиотерапий, но все тщетно. Ее последняя надежда - дорогостоящий лекарственный препарат. О своем страшном диагнозе - онкология - жительница Еманжелинска Ирина Францева узнала 14 февраля 2012 года. Тогда девушка прошла восемь курсов химиотерапии, десять курсов лучевой терапии. После этого наступила положительная динамика.
В последнее время в Катав-Ивановске участились обращения приемных родителей за помощью к специалистам по вопросам семейных взаимоотношений. К сожалению, здесь наметилась нездоровая тенденция. В детский дом приводят детей либо на "экскурсию", если можно так назвать эту страшную для ребенка ситуацию, либо по заявлению родных оставляют их на время в стенах детского учреждения.
Сергей Кириенко ликвидировал институт сити-менеджеров. В трех крупных секретных городах Челябинской области, курируемых Росатомом, готовятся к смене власти. В Озерске все должно пройти мирно, в Снежинске страсти уже накалились до предела, в Трехгорном пока идут консультации. Все три процесса связаны с изменением федерального закона о ЗАТО.
Уважаемые горожане! В пятницу, 2 декабря, в 18 часов в ДК «Икар» г. Трехгорный состоится благотворительная акция «Хочу жить». Акция приурочена к Международному дню инвалидов - 3 декабря. Ее цель – собрать деньги для приобретения средств реабилитации для инвалидов или горожан, оказавшихся в трудной ситуации.
С 10 по 20 ноября на всей территории Челябинской области прошла операция "Алкоголь". Ее главной задачей было предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений, а так же пресечение административных правонарушений, совершаемых в сфере производства и оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В Челябинске открыли детский клуб дзюдо. Организатором проекта выступил известный южноуральский дзюдоист Кирилл Денисов. Напомним, наш земляк – один из самых титулованных в российской сборной, обладатель двух золотых наград чемпионатов Европы, четырех медалей чемпионатов мира, два раза боролся на Олимпийских играх. Открытие клуба дзюдо, по сообщщению пресс-центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области, прошло в виде детского спортивного праздника, в котором приняли участие около сотни детей, уже приступивших к занятиям.
Четыре первых места и два рекорда России по версии спортивной федерации "Союз пауэрлифтеров России" привез в Катав-Ивановск Даниил Федюков, передает katavivan.ru
На прошедшем в Трехгорном традиционном Всероссийском турнире по дзюдо среди ветеранов, посвященном памяти полковника Владимира Герасименко, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Салаватской епархии Республики Башкортостан протоиерей Сергий Ветров завоевал «золото».
В начале декабря в городском спортивно-оздоровительном комплексе Усть-Катава прошел 2-й этап Кубка горнозаводской зоны сезона 2016-2017 по дзюдо среди юношей 2001-2002 и 2003-2004 годов рождения. На этот раз в соревнованиях принимали участие семьдесят восемь человек. Команды из Усть-Катава, Катав-Ивановска, Трехгорного, Златоуста, Миасса и Сима боролись за Кубок горнозаводской зоны, обладателя которого определят в мае 2017 года.
Воспитанник СДЮСШОР по дзюдо г. Трехгорный Кирилл Денисов принес российской команде единственную золотую награду в престижном турнире на родине дзюдо - в Японии. По сообщению Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области, в заключительном турнире серии «Большой шлем» в столице Японии участвовали 286 мужчин и женщин из 41-й страны.
Воспитанник СДЮСШОР по дзюдо г. Трехгорный Кирилл Денисов завоевал «золото» в Китае в новой для себя весовой категории до 100 кг, сообщает пресс-атташе центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области.
Еще до 2005 года вопрос о проведении обязательной приватизации земельных участков не поднимался на федеральном уровне, но уже с 1 сентября 2006 года в силу вступил закон о так называемой «дачной амнистии», действующий до сих пор. Сам по себе термин «дачная амнистия» - обывательский, он появился, когда вступил в силу федеральный закон, предусматривающий некоторые послабления для дачников и садоводов в вопросе оформления прав на ряд объектов недвижимости.
В середине октября во Владимирской области состоялось одно из крупнейших мероприятий спортивной отрасли страны - VI Международный спортивный форум «Россия - спортивная держава». А в день, когда отмечается Всемирный день дзюдо, 28 октября, нам удалось пообщаться с участником этого форума, директором СДЮСШОР по дзюдо г. Трехгорный, заслуженным работником физической культуры РФ, заслуженным тренером России Владимиром ЗАЙЦЕВЫМ.
Бешенство в мире по-прежнему остается серьезной и неразрешенной проблемой. Поэтому, главная цель проводимого мероприятия - повысить информированность о последствиях болезни у человека и животных. О масштабе бедствия можно судить по статистическим данным Всемирной организации здравоохранения. Это вирусное заболевание регистрируется более чем в 150 странах мира и ежегодно уносит жизни более пятидесяти пяти тысяч человек. В особой группе риска находятся дети до 15 лет, поскольку они чаще контактируют с животными.
Летом 2015 года в преддверии выборов в Усть-Катаве был создан филиал Челябинской областной общественной организации «Комитет народного контроля». В организацию вступило около тридцати человек, и ее возглавил А. И. Дружинин Для консолидации и ведения предвыборной борьбы народные контролеры объединились в «команду развития» под руководством Дружинина. Из пятнадцати депутатских мест эта команда завоевала десять, и Анатолий Иванович возглавил Собрание депутатов Усть-Катавского городского округа. Во избежание «конфликта интересов», согласно закону, в апреле 2016 года он сложил с себя полномочия руководителя «Комитета народного контроля» в городе, а внеочередная городская конференция комитета восьмого апреля доверила мне возглавить его.
Трехгорный - город маленький. И добрая, и дурная слава разносится моментально. Так, 08. 09. 2016 года в газете "Спектр", за № 69 (2045) внештатный юрист, по совместительству правозащитник Максим Витальевич Карпенко, ярко и красочно повествовал о том, как не стать жертвой мошенников. Уважаемые жители Трехгорного, знакомимся - Максим Витальевич Карпенко! "Общественный деятель", или просто: "деятель"?
Эту народную мудрость я слышала еще в детстве, от бабушки, но тогда значения ей не придавала. Да это и понятно, ведь когда ты молод, полон энергии, кажется, что до пенсии еще далеко. Время скоротечно, и не успеешь оглянуться, как из статуса "молодые кадры" перемахнешь в разряд опытных специалистов. И тогда уже вопрос, насколько заслуженный отдых будет обеспеченным, волнует без преувеличения каждого. А нюансов, от которых зависит размер пенсии, столько, что в одиночку не разобраться. Для начала заглянем в прошлое.
Колеса поезда мерно отстукивали свою мелодию. Вагон вторил в такт колесам и укачивал пассажиров купе. Деревья, заснеженные пригорки, столбы со стайками птиц на замерших проводах стремительно мелькали перед глазами. Одна картинка сменялась другой. Небольшая станция, вторая, третья - скорый поезд на них не останавливался, а лишь немного снижая скорость, пробегал мимо. Маленькие пристанционные домики почти по крыши утопали в глубоком снегу. Словно играли в прятки - то спрячутся, то покажутся.
По сообщению пресс-службы губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, глава региона встретился с южноуральскими параспортсменами - победителями и призерами открытых всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включенным в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
В ноябре этого года учителю Юрюзанской средней школы №1 Тамаре Кузьминичне Шекуновой исполнилось 75 лет. "Учитель - не тот, кто несет знания, а тот, кто ведет к ним, - считает Наталья Плеханова - педагог Юрюзанского технологического техникума, выпускница 1970 года МОУ СОШ №1:
Преподавателю Усть-Катавского индустриально-технологического техникума Марине Юрьевне Князевой приказом Министерства образования и науки Челябинской области присвоено звание «Почетный работник среднего профессионального образования».
Не обратить внимания на этого человека невозможно. С ним, внешне похожим на одного из известных политических деятелей, сталкиваюсь часто - он живет рядом с редакцией нашей газеты. Каждый раз при встрече Егорыч - так нередко зовут его знакомые - после традиционного приветствия громким, командным голосом непременно пошутит с самым серьезным выражением лица. Удивляюсь такому оптимистическому настрою пенсионера, ведь чаще всего от людей его возраста приходится слышать жалобы на небольшую пенсию, на правительство, на современную молодежь, медицину и здоровье. А тут - сплошной позитив. Откуда он берется у этого человека?
В канун международного Дня учителя за высокое мастерство и значительный вклад в развитие образования 50 лучшим педагогам присуждены премии губернатора Челябинской области. По сообщению пресс-службы администрации губернатора, в числе награжденных – учитель общеобразовательной школы № 1 Усть-Катава Светлана Георгиевна Антонова.
Дорогие читатели, вы будете держать в руках первый в этом году номер нашей газеты в день профессионального праздника журналистов и работников печати, который в России отмечают 13 января. В 2017 году этот день для коллектива редакции газеты «Среди вершин» праздничный вдвойне, так как вышел в свет 500-й номер нашего издания. И уже совсем скоро, 25 мая газете исполнится десять лет. Интересно, что эта дата практически совпадает с Днем святых Кирилла и Мефодия, первопечатников, которые внесли огромный вклад в развитие славянской культуры и письменности.
В Усть-Катаве, на площадке ТК «Эдельвейс» в светлый праздник Рождества Христова было весело и многолюдно. Рождественский розыгрыш призов, проходивший в минувшую субботу, сопровождался театрализованной игровой программой с ведущими - сказочными персонажами из повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».
В Юрюзанском технологическом техникуме прошло мероприятие, посвященное всемирному дню борьбы со СПИДом, в котором приняли участие все студенты техникума. Целью ежегодной акции стало привлечение внимания молодежи к проблеме смертельного заболевания, пропаганда здорового образа жизни, повышение информированности студентов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.
Самый важный и незабываемый момент в жизни первокурсника - это, конечно же, посвящение в студенты. В преддверии этого события студенты ЮТТ провели опрос, по итогам которого сняли фильм "Ах, эта жизнь студенческая!". В короткометражке рассказывается о студенческой жизни.
Наступает время, когда стоит оглянуться назад и увидеть все прожитые годы, что дали мудрость и понимание этого мира. А еще любовь и уважение близких, друзей и коллег. В 2016 году Детская школа искусств города Трехгорного отметила свой 60-летний юбилей. За это время ДШИ воспитала не одно поколение замечательных музыкантов, исполнителей и просто любителей музыки - и в этом, несомненно, большая заслуга преподавателей - ветеранов школы.
29 ноября исполнилось 80 лет Баранову Геннадию Ивановичу. О таких людях, как он, надо знать, особенно молодежи, поэтому я не мог не поведать, какой же замечательный человек живет рядом с нами. Геннадий Иванович коренной устькатавец. Как и многие подростки послевоенной поры, окончив семь классов, поступил учеником токаря на Усть-Катавский вагоностроительный завод, в цех № 17.
Британские ученые провели эксперимент, который успокоит всех родителей мира. Исследователи решили узнать, сколько часов в день подростки могут проводить за компьютером, смартфоном или видеоиграми. Результаты приятно удивили: оказывается, все гаджеты не только не портят здоровье, но и благотворно сказываются на развитии ребенка.
Размер минимальной заработной платы во внебюджетном секторе вырос до 9700 рублей. Об этом сообщает пресс-служба союза промышленников и предпринимателей региона.
Мужчинам, отслужившим в армии, будут платить максимальное пособие по безработице; они также смогут получать стипендию, если на обучение их направила служба занятости, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Второй год подряд, 1 мая, благодаря представителям УКВЗ в усть-катавский храм Рождества Христова будет доставлен Благодатный огонь из Иерусалима.
В нынешнем году прибытие огня ожидается в 14 часов.
29 января, около 12.40, на 40-м километре трассы М5 произошло крупное столкновение двух десятков легковых и грузовых автомобилей.
Полиция назвала причины, приведшие к катастрофе.
Накануне в Челябинском областном суде состоялось рассмотрение дела в отношении бывшего директора УКВЗ Павла Абрамова.