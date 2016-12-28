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Главное

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

Трехгорный

Руководители области подтвердили, что принятый 15 декабря этого года областной бюджет на 2017 год является социально ориентированным.

Усть-Катав

Две недели подряд, в выходные дни Усть-Катав был волейбольным центром. Третий открытый турнир среди девушек, посвященный памяти сержанта Виталия Чернецова, погибшего в Чечне, в первый день проходил в школе №7 Усть-Катава, затем спортсменки встретились в городском спортивно-оздоровительном комплексе.

Главное

Губернатор Борис Дубровский прокомментировал визит Президента РФ Владимира Владимировича Путина в Челябинскую область. – Главный итог визита – это публичная поддержка Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным наших экологических инициатив. Мы в течение всего этого года настойчиво выходили с ними на федеральный уровень, использовали любую возможность заявить о своей позиции. Эти инициативы не бесспорны, как показали все рабочие группы по подготовке Госсовета. Не всегда федеральные структуры готовы делиться с регионами полномочиями, что тоже вполне объяснимо.

Главное

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел итоговое в 2016 году заседание антитеррористической комиссии. В начале совещания губернатор Борис Дубровский проинформировал членов АТК о включении в комиссию новых членов. Ими стали начальник ГУФСИН Челябинской области Виктор Брант, начальник управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Челябинской области Александр Ясинский и министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.

Вести региона

В преддверии Международного дня инвалидов Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования РФ вручило первым девяти гражданам, пострадавшим на производстве, ключи от новых автомобилей "Лада-Гранта". Машины адаптированы под личные возможности получателя, часть из них с ручным управлением для пострадавших, имеющих травму ног.

Общество

Дети и семья

В последнее время в Катав-Ивановске участились обращения приемных родителей за помощью к специалистам по вопросам семейных взаимоотношений. К сожалению, здесь наметилась нездоровая тенденция. В детский дом приводят детей либо на "экскурсию", если можно так назвать эту страшную для ребенка ситуацию, либо по заявлению родных оставляют их на время в стенах детского учреждения.

Народ и власть

Сергей Кириенко ликвидировал институт сити-менеджеров.  В трех крупных секретных городах Челябинской области, курируемых Росатомом, готовятся к смене власти. В Озерске все должно пройти мирно, в Снежинске страсти уже накалились до предела, в Трехгорном пока идут консультации. Все три процесса связаны с изменением федерального закона о ЗАТО.

Социум

Уважаемые горожане! В пятницу, 2 декабря, в 18 часов в ДК «Икар» г. Трехгорный состоится благотворительная акция «Хочу жить». Акция приурочена к Международному дню инвалидов - 3 декабря. Ее цель – собрать деньги для приобретения средств реабилитации для инвалидов или горожан, оказавшихся в трудной ситуации.

Закон и порядок

С 10 по 20 ноября на всей территории Челябинской области прошла операция "Алкоголь". Ее главной задачей было предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений, а так же пресечение административных правонарушений, совершаемых в сфере производства и оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

День Победы

В Юрюзанском технологическом техникуме прошла вахта памяти, посвященная Герою Советского Союза Дмитрию Дмитриевичу СЫРЦОВУ. Дмитрий Сырцов родился 8 ноября 1913 года в городе Юрюзань, в семье потомственного уральского рабочего. Его отец, Дмитрий Васильевич, по профессии был плотник. В 1918 году он вступил в Красную гвардию и принимал активное участие в освобождении Урала от Колчака. Служил рядовым в Чапаевской дивизии.

Дети и семья

В детской библиотеке имени С. Т. Аксакова в Трехгорном прошла тематическая неделя. В этот раз сотрудники предложили детям поиграть в приключения и все ежедневные события в библиотеке так или иначе "связали" с какими-то путешествиями, тайнами, загадками, открытиями. Например, в первый день читателей познакомили с джингликами - маленькими человечками из книги Олега Роя.

Спорт

Новости спорта

Четыре первых места и два рекорда России по версии спортивной федерации "Союз пауэрлифтеров России" привез в Катав-Ивановск Даниил Федюков, передает katavivan.ru

Новости спорта

На прошедшем в Трехгорном традиционном Всероссийском турнире по дзюдо среди ветеранов, посвященном памяти полковника Владимира Герасименко, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Салаватской епархии Республики Башкортостан протоиерей Сергий Ветров завоевал «золото».

Новости спорта

В начале декабря в городском спортивно-оздоровительном комплексе Усть-Катава прошел 2-й этап Кубка горнозаводской зоны сезона 2016-2017 по дзюдо среди юношей 2001-2002 и 2003-2004 годов рождения. На этот раз в соревнованиях принимали участие семьдесят восемь человек. Команды из Усть-Катава, Катав-Ивановска, Трехгорного, Златоуста, Миасса и Сима боролись за Кубок горнозаводской зоны, обладателя которого определят в мае 2017 года.

Новости спорта

Воспитанник СДЮСШОР по дзюдо г. Трехгорный Кирилл Денисов принес российской команде единственную золотую награду в престижном турнире на родине дзюдо - в Японии. По сообщению Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области, в заключительном турнире серии «Большой шлем» в столице Японии участвовали 286 мужчин и женщин из 41-й страны.

Дзюдо

Воспитанник СДЮСШОР по дзюдо г. Трехгорный Кирилл Денисов завоевал «золото» в Китае в новой для себя весовой категории до 100 кг, сообщает пресс-атташе центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области.

Новости спорта

Состязания сильнейших отечественных дзюдоистов до 21 года, посвященные памяти дважды Героя Социалистического труда, генерал-лейтенанта, легендарного конструктора Михаила Калашникова прошли в столице Удмуртии Ижевске. Эти соревнования стали отборочными для спортсменов 1997-1999 годов рождения для включения в состав сборной России нового образца, которой в 2017 году предстоит участвовать в международных турнирах различного уровня, включая первенства Европы и мира.

Прямая речь

Мнение

Еще до 2005 года вопрос о проведении обязательной приватизации земельных участков не поднимался на федеральном уровне, но уже с 1 сентября 2006 года в силу вступил закон о так называемой «дачной амнистии», действующий до сих пор. Сам по себе термин «дачная амнистия» - обывательский, он появился, когда вступил в силу федеральный закон, предусматривающий некоторые послабления для дачников и садоводов в вопросе оформления прав на ряд объектов недвижимости.

Интервью

В середине октября во Владимирской области состоялось одно из крупнейших мероприятий спортивной отрасли страны - VI Международный спортивный форум «Россия - спортивная держава». А в день, когда отмечается Всемирный день дзюдо, 28 октября, нам удалось пообщаться с участником этого форума, директором СДЮСШОР по дзюдо г. Трехгорный, заслуженным работником физической культуры РФ, заслуженным тренером России Владимиром ЗАЙЦЕВЫМ.

Мнение

Бешенство в мире по-прежнему остается серьезной и неразрешенной проблемой. Поэтому, главная цель проводимого мероприятия - повысить информированность о последствиях болезни у человека и животных. О масштабе бедствия можно судить по статистическим данным Всемирной организации здравоохранения. Это вирусное заболевание регистрируется более чем в 150 странах мира и ежегодно уносит жизни более пятидесяти пяти тысяч человек. В особой группе риска находятся дети до 15 лет, поскольку они чаще контактируют с животными.

Мнение

Летом 2015 года в преддверии выборов в Усть-Катаве был создан филиал Челябинской областной общественной организации «Комитет народного контроля». В организацию вступило около тридцати человек, и ее возглавил А. И. Дружинин Для консолидации и ведения предвыборной борьбы народные контролеры объединились в «команду развития» под руководством Дружинина. Из пятнадцати депутатских мест эта команда завоевала десять, и Анатолий Иванович возглавил Собрание депутатов Усть-Катавского городского округа. Во избежание «конфликта интересов», согласно закону, в апреле 2016 года он сложил с себя полномочия руководителя «Комитета народного контроля» в городе, а внеочередная городская конференция комитета восьмого апреля доверила мне возглавить его.

Нам пишут

Трехгорный - город маленький. И добрая, и дурная слава разносится моментально. Так, 08. 09. 2016 года в газете "Спектр", за № 69 (2045) внештатный юрист, по совместительству правозащитник Максим Витальевич Карпенко, ярко и красочно повествовал о том, как не стать жертвой мошенников. Уважаемые жители Трехгорного, знакомимся - Максим Витальевич Карпенко! "Общественный деятель", или просто: "деятель"?

Мнение

Эту народную мудрость я слышала еще в детстве, от бабушки, но тогда значения ей не придавала. Да это и понятно, ведь когда ты молод, полон энергии, кажется, что до пенсии еще далеко. Время скоротечно, и не успеешь оглянуться, как из статуса "молодые кадры" перемахнешь в разряд опытных специалистов. И тогда уже вопрос, насколько заслуженный отдых будет обеспеченным, волнует без преувеличения каждого. А нюансов, от которых зависит размер пенсии, столько, что в одиночку не разобраться. Для начала заглянем в прошлое.

Из жизни

Награды

По сообщению пресс-службы губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, глава региона встретился с южноуральскими параспортсменами - победителями и призерами открытых всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включенным в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. 

Твои люди, город

В ноябре этого года учителю Юрюзанской средней школы №1 Тамаре Кузьминичне Шекуновой исполнилось 75 лет. "Учитель - не тот, кто несет знания, а тот, кто ведет к ним, - считает Наталья Плеханова - педагог Юрюзанского технологического техникума, выпускница 1970 года МОУ СОШ №1:

Твои люди, город

Преподавателю Усть-Катавского индустриально-технологического техникума Марине Юрьевне Князевой приказом Министерства образования и науки Челябинской области присвоено звание «Почетный работник среднего профессионального образования».

Твои люди, город

Не обратить внимания на этого человека невозможно. С ним, внешне похожим на одного из известных политических деятелей, сталкиваюсь часто - он живет рядом с редакцией нашей газеты. Каждый раз при встрече Егорыч - так нередко зовут его знакомые - после традиционного приветствия громким, командным голосом непременно пошутит с самым серьезным выражением лица. Удивляюсь такому оптимистическому настрою пенсионера, ведь чаще всего от людей его возраста приходится слышать жалобы на небольшую пенсию, на правительство, на современную молодежь, медицину и здоровье. А тут - сплошной позитив. Откуда он берется у этого человека?

Награды

В канун международного Дня учителя за высокое мастерство и значительный вклад в развитие образования 50 лучшим педагогам присуждены премии губернатора Челябинской области. По сообщению пресс-службы администрации губернатора, в числе награжденных – учитель общеобразовательной школы № 1 Усть-Катава Светлана Георгиевна Антонова.

Твои люди, город

Так считал один из героев известного фильма "Чародеи". Там еще было: "Верить в себя и не замечать препятствий". Эти слова я невольно вспомнила после беседы с Дашей Андреевой из Трехгорного. А поводом для разговора с ней послужило сообщение на сайте Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова о том, что его выпускница Дарья Андреева получила грант Правительства РФ в рамках государственной стипендиальной программы "Глобальное образование".

КультПроСвет

Образование

В Юрюзанском технологическом техникуме прошло мероприятие, посвященное всемирному дню борьбы со СПИДом, в котором приняли участие все студенты техникума. Целью ежегодной акции стало привлечение внимания молодежи к проблеме смертельного заболевания, пропаганда здорового образа жизни, повышение информированности студентов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Образование

Самый важный и незабываемый момент в жизни первокурсника - это, конечно же, посвящение в студенты. В преддверии этого события студенты ЮТТ провели опрос, по итогам которого сняли фильм "Ах, эта жизнь студенческая!". В короткометражке рассказывается о студенческой жизни.

Юбилей

Наступает время, когда стоит оглянуться назад и увидеть все прожитые годы, что дали мудрость и понимание этого мира. А еще любовь и уважение близких, друзей и коллег. В 2016 году Детская школа искусств города Трехгорного отметила свой 60-летний юбилей. За это время ДШИ воспитала не одно поколение замечательных музыкантов, исполнителей и просто любителей музыки - и в этом, несомненно, большая заслуга преподавателей - ветеранов школы.

Юбилей

29 ноября исполнилось 80 лет Баранову Геннадию Ивановичу. О таких людях, как он, надо знать, особенно молодежи, поэтому я не мог не поведать, какой же замечательный человек живет рядом с нами. Геннадий Иванович коренной устькатавец. Как и многие подростки послевоенной поры, окончив семь классов, поступил учеником токаря на Усть-Катавский вагоностроительный завод, в цех № 17.

Культура

"В жизни нет случайностей", - в этом уверена Нина Судоргина - начинающая поэтесса из Трехгорного. Леся Уральская - под этим псевдонимом вышли две ее книги стихов и рассказов. В ноябре в Катав-Ивановском краеведческом музее прошла презентация сборника Леси Уральской "Ее Величество". Подготовили ее члены литературного объединения "Поиск" из Катав-Ивановска. На презентацию приехали друзья самой поэтессы, поэты из литобъединения "Излучина" г. Юрюзани. Открыла презентацию Лидия Хохлова - председатель литобъединения "Поиск":

Юбилей

Катав-Ивановской районной библиотеке 9 ноября исполнилось 90 лет. По сообщению пресс-секретаря главы Катав-Ивановского района Ирины Чуриной, поздравить сотрудников библиотеки с юбилеем пришли заместитель главы района Павел Решетов, глава Катав-Ивановска Алексей Бисярин, председатель совета депутатов Катав-Ивановска Галина Федосеева, начальник районного управления культуры Светлана Подшивалова, ветераны, коллеги и гости.

Новость дня

Новость дня

Второй год подряд, 1 мая, благодаря представителям УКВЗ в усть-катавский храм Рождества Христова будет доставлен Благодатный огонь из Иерусалима.

В нынешнем году прибытие огня ожидается в 14 часов.

Новость дня

29 января, около 12.40, на 40-м километре трассы М5 произошло крупное столкновение двух десятков легковых и грузовых автомобилей.

Полиция назвала причины, приведшие к катастрофе.

Новость дня

Накануне в Челябинском областном суде состоялось рассмотрение дела в отношении бывшего директора УКВЗ Павла Абрамова.

Новость дня

Им окажут поддержку на государственном уровне

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретился с заместителем председателя

Новость дня

Особый взаимный интерес связан с развитием транспортно-логистического комплекса "Южноуральский" в сфере строительства инфраструктуры и АПК

Новость дня

Сообщается, что на месте проводятся работы по сбору и нейтрализации загрязненного грунта. По предварительным данным, есть пострадавший.

Новый выпуск газеты от 22 декабря 2016
№ 50 (499)

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