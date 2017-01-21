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Спортивный рейтинг из 85 регионов России составила газета «Советский спорт». Эксперты оценили территории страны по нескольким показателям: количество объектов спортивной инфраструктуры, число турниров регионального, федерального и международного уровня, число команд, выступающих на соревнованиях, количество спортивного населения и количество людей, сдавших ГТО.
Накануне иордань освятили священнослужители, а ночью трехгорненцы, не побоявшиеся холодной воды, стали окунаться в проруби. Рядом была установлена палатка, где можно было переодеться. Погреться православные могли у костра.
На пересечении улиц Красноярской и Чернышевского была обнаружена свалка документов компании «Росгосстрах-Жизнь».
В этом году в областное управление Роспотребнадзора поступило уже 80 заявлений от женщин, пострадавших от «косметических мошенников». Жительницы Челябинска, Копейска, Коркино, других городов области жалуются, что стали жертвами обмана при покупке различных средств по уходу за собой.
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Накануне иордань освятили священнослужители, а ночью трехгорненцы, не побоявшиеся холодной воды, стали окунаться в проруби. Рядом была установлена палатка, где можно было переодеться. Погреться православные могли у костра.
В этом году в областное управление Роспотребнадзора поступило уже 80 заявлений от женщин, пострадавших от «косметических мошенников». Жительницы Челябинска, Копейска, Коркино, других городов области жалуются, что стали жертвами обмана при покупке различных средств по уходу за собой.
Плотная дымка с характерным запахом гари несколько дней держится над Челябинском. Экологическая обстановка довела жителей города до крайней степени возмущения. Они создали петицию с просьбой обратить внимание на проблему Челябинска и области. Отправится ходатайство к Президенту РФ Владимиру Путину. Петицию подписали уже 7 827 человек.
Министерство труда считает справедливым введение налога на тунеядство, который обяжет платить трудоспособных граждан, не имеющих официальной занятости.
Об этом рассказал в интервью «Российской Газете» глава ведомства Максим Топилин:
Ожидается, что в феврале сумма вырастет еще наполовину. У некоторых предпринимателей, собственников нежилых помещений в многоквартирных домах, сумма в квитанциях выросла в 11 раз по сравнению с прошлым годом. В основном проблема возникла у владельцев подвальных и цокольных помещений, где нет батарей и общедомовых приборов учета. Ранее они платили за тепло в соответствии с показателями индивидуального счетчика. Теперь им рассчитали плату по нормативу. В дальнейшем сумма, в связи с ростом тарифов с 1 января вырастет еще на 50%.
"Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная", — рассказал министр.
Важную роль в этом процессе, отметил Топилин, сыграет реализация указов президента Владимира Путина об увеличении денежного содержания работников бюджетной сферы.
На пересечении улиц Красноярской и Чернышевского была обнаружена свалка документов компании «Росгосстрах-Жизнь».
Барельеф 45-го президента США размещен на монете из серебра 925 пробы. Южноуральские мастера отчеканили монету с изображением 45-го президента США Дональда Трампа. Речь идет о кузнецах из Златоуста. Сообщается, что барельеф размещен на килограммовой монете из серебра 925 пробы — монета уже увидела свет и стала первой в своей коллекционной серии.
Японские исследователи предупредили об опасности снимков с двумя поднятыми вверх пальцами. Отпечатки могут быть воссозданы, если пальцы находятся в фокусе при хорошем освещении на снимке»Отпечатки могут быть воссозданы, если пальцы находятся в фокусе при хорошем освещении на снимке»
Это челябинская региональная общественная организация содействия формированию ответственности власти «За ответственность власти», зарегистрированная 28 декабря 2016 года.
Жительнице Еманжелинска жизненно необходима материальная помощь Ирина Францева уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Девушка прошла ряд химиотерапий, но все тщетно. Ее последняя надежда - дорогостоящий лекарственный препарат. О своем страшном диагнозе - онкология - жительница Еманжелинска Ирина Францева узнала 14 февраля 2012 года. Тогда девушка прошла восемь курсов химиотерапии, десять курсов лучевой терапии. После этого наступила положительная динамика.
В последнее время в Катав-Ивановске участились обращения приемных родителей за помощью к специалистам по вопросам семейных взаимоотношений. К сожалению, здесь наметилась нездоровая тенденция. В детский дом приводят детей либо на "экскурсию", если можно так назвать эту страшную для ребенка ситуацию, либо по заявлению родных оставляют их на время в стенах детского учреждения.
В Челябинске открыли детский клуб дзюдо. Организатором проекта выступил известный южноуральский дзюдоист Кирилл Денисов. Напомним, наш земляк – один из самых титулованных в российской сборной, обладатель двух золотых наград чемпионатов Европы, четырех медалей чемпионатов мира, два раза боролся на Олимпийских играх. Открытие клуба дзюдо, по сообщщению пресс-центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области, прошло в виде детского спортивного праздника, в котором приняли участие около сотни детей, уже приступивших к занятиям.
Четыре первых места и два рекорда России по версии спортивной федерации "Союз пауэрлифтеров России" привез в Катав-Ивановск Даниил Федюков, передает katavivan.ru
На прошедшем в Трехгорном традиционном Всероссийском турнире по дзюдо среди ветеранов, посвященном памяти полковника Владимира Герасименко, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Салаватской епархии Республики Башкортостан протоиерей Сергий Ветров завоевал «золото».
В начале декабря в городском спортивно-оздоровительном комплексе Усть-Катава прошел 2-й этап Кубка горнозаводской зоны сезона 2016-2017 по дзюдо среди юношей 2001-2002 и 2003-2004 годов рождения. На этот раз в соревнованиях принимали участие семьдесят восемь человек. Команды из Усть-Катава, Катав-Ивановска, Трехгорного, Златоуста, Миасса и Сима боролись за Кубок горнозаводской зоны, обладателя которого определят в мае 2017 года.
Воспитанник СДЮСШОР по дзюдо г. Трехгорный Кирилл Денисов принес российской команде единственную золотую награду в престижном турнире на родине дзюдо - в Японии. По сообщению Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области, в заключительном турнире серии «Большой шлем» в столице Японии участвовали 286 мужчин и женщин из 41-й страны.
Воспитанник СДЮСШОР по дзюдо г. Трехгорный Кирилл Денисов завоевал «золото» в Китае в новой для себя весовой категории до 100 кг, сообщает пресс-атташе центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области.
Еще до 2005 года вопрос о проведении обязательной приватизации земельных участков не поднимался на федеральном уровне, но уже с 1 сентября 2006 года в силу вступил закон о так называемой «дачной амнистии», действующий до сих пор. Сам по себе термин «дачная амнистия» - обывательский, он появился, когда вступил в силу федеральный закон, предусматривающий некоторые послабления для дачников и садоводов в вопросе оформления прав на ряд объектов недвижимости.
В середине октября во Владимирской области состоялось одно из крупнейших мероприятий спортивной отрасли страны - VI Международный спортивный форум «Россия - спортивная держава». А в день, когда отмечается Всемирный день дзюдо, 28 октября, нам удалось пообщаться с участником этого форума, директором СДЮСШОР по дзюдо г. Трехгорный, заслуженным работником физической культуры РФ, заслуженным тренером России Владимиром ЗАЙЦЕВЫМ.
Бешенство в мире по-прежнему остается серьезной и неразрешенной проблемой. Поэтому, главная цель проводимого мероприятия - повысить информированность о последствиях болезни у человека и животных. О масштабе бедствия можно судить по статистическим данным Всемирной организации здравоохранения. Это вирусное заболевание регистрируется более чем в 150 странах мира и ежегодно уносит жизни более пятидесяти пяти тысяч человек. В особой группе риска находятся дети до 15 лет, поскольку они чаще контактируют с животными.
Летом 2015 года в преддверии выборов в Усть-Катаве был создан филиал Челябинской областной общественной организации «Комитет народного контроля». В организацию вступило около тридцати человек, и ее возглавил А. И. Дружинин Для консолидации и ведения предвыборной борьбы народные контролеры объединились в «команду развития» под руководством Дружинина. Из пятнадцати депутатских мест эта команда завоевала десять, и Анатолий Иванович возглавил Собрание депутатов Усть-Катавского городского округа. Во избежание «конфликта интересов», согласно закону, в апреле 2016 года он сложил с себя полномочия руководителя «Комитета народного контроля» в городе, а внеочередная городская конференция комитета восьмого апреля доверила мне возглавить его.
Трехгорный - город маленький. И добрая, и дурная слава разносится моментально. Так, 08. 09. 2016 года в газете "Спектр", за № 69 (2045) внештатный юрист, по совместительству правозащитник Максим Витальевич Карпенко, ярко и красочно повествовал о том, как не стать жертвой мошенников. Уважаемые жители Трехгорного, знакомимся - Максим Витальевич Карпенко! "Общественный деятель", или просто: "деятель"?
Эту народную мудрость я слышала еще в детстве, от бабушки, но тогда значения ей не придавала. Да это и понятно, ведь когда ты молод, полон энергии, кажется, что до пенсии еще далеко. Время скоротечно, и не успеешь оглянуться, как из статуса "молодые кадры" перемахнешь в разряд опытных специалистов. И тогда уже вопрос, насколько заслуженный отдых будет обеспеченным, волнует без преувеличения каждого. А нюансов, от которых зависит размер пенсии, столько, что в одиночку не разобраться. Для начала заглянем в прошлое.
Колеса поезда мерно отстукивали свою мелодию. Вагон вторил в такт колесам и укачивал пассажиров купе. Деревья, заснеженные пригорки, столбы со стайками птиц на замерших проводах стремительно мелькали перед глазами. Одна картинка сменялась другой. Небольшая станция, вторая, третья - скорый поезд на них не останавливался, а лишь немного снижая скорость, пробегал мимо. Маленькие пристанционные домики почти по крыши утопали в глубоком снегу. Словно играли в прятки - то спрячутся, то покажутся.
По сообщению пресс-службы губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, глава региона встретился с южноуральскими параспортсменами - победителями и призерами открытых всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включенным в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
В ноябре этого года учителю Юрюзанской средней школы №1 Тамаре Кузьминичне Шекуновой исполнилось 75 лет. "Учитель - не тот, кто несет знания, а тот, кто ведет к ним, - считает Наталья Плеханова - педагог Юрюзанского технологического техникума, выпускница 1970 года МОУ СОШ №1:
Преподавателю Усть-Катавского индустриально-технологического техникума Марине Юрьевне Князевой приказом Министерства образования и науки Челябинской области присвоено звание «Почетный работник среднего профессионального образования».
Не обратить внимания на этого человека невозможно. С ним, внешне похожим на одного из известных политических деятелей, сталкиваюсь часто - он живет рядом с редакцией нашей газеты. Каждый раз при встрече Егорыч - так нередко зовут его знакомые - после традиционного приветствия громким, командным голосом непременно пошутит с самым серьезным выражением лица. Удивляюсь такому оптимистическому настрою пенсионера, ведь чаще всего от людей его возраста приходится слышать жалобы на небольшую пенсию, на правительство, на современную молодежь, медицину и здоровье. А тут - сплошной позитив. Откуда он берется у этого человека?
В канун международного Дня учителя за высокое мастерство и значительный вклад в развитие образования 50 лучшим педагогам присуждены премии губернатора Челябинской области. По сообщению пресс-службы администрации губернатора, в числе награжденных – учитель общеобразовательной школы № 1 Усть-Катава Светлана Георгиевна Антонова.
Дорогие читатели, вы будете держать в руках первый в этом году номер нашей газеты в день профессионального праздника журналистов и работников печати, который в России отмечают 13 января. В 2017 году этот день для коллектива редакции газеты «Среди вершин» праздничный вдвойне, так как вышел в свет 500-й номер нашего издания. И уже совсем скоро, 25 мая газете исполнится десять лет. Интересно, что эта дата практически совпадает с Днем святых Кирилла и Мефодия, первопечатников, которые внесли огромный вклад в развитие славянской культуры и письменности.
В Усть-Катаве, на площадке ТК «Эдельвейс» в светлый праздник Рождества Христова было весело и многолюдно. Рождественский розыгрыш призов, проходивший в минувшую субботу, сопровождался театрализованной игровой программой с ведущими - сказочными персонажами из повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».
В Юрюзанском технологическом техникуме прошло мероприятие, посвященное всемирному дню борьбы со СПИДом, в котором приняли участие все студенты техникума. Целью ежегодной акции стало привлечение внимания молодежи к проблеме смертельного заболевания, пропаганда здорового образа жизни, повышение информированности студентов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.
Самый важный и незабываемый момент в жизни первокурсника - это, конечно же, посвящение в студенты. В преддверии этого события студенты ЮТТ провели опрос, по итогам которого сняли фильм "Ах, эта жизнь студенческая!". В короткометражке рассказывается о студенческой жизни.
Наступает время, когда стоит оглянуться назад и увидеть все прожитые годы, что дали мудрость и понимание этого мира. А еще любовь и уважение близких, друзей и коллег. В 2016 году Детская школа искусств города Трехгорного отметила свой 60-летний юбилей. За это время ДШИ воспитала не одно поколение замечательных музыкантов, исполнителей и просто любителей музыки - и в этом, несомненно, большая заслуга преподавателей - ветеранов школы.
29 ноября исполнилось 80 лет Баранову Геннадию Ивановичу. О таких людях, как он, надо знать, особенно молодежи, поэтому я не мог не поведать, какой же замечательный человек живет рядом с нами. Геннадий Иванович коренной устькатавец. Как и многие подростки послевоенной поры, окончив семь классов, поступил учеником токаря на Усть-Катавский вагоностроительный завод, в цех № 17.
Спортивный рейтинг из 85 регионов России составила газета «Советский спорт». Эксперты оценили территории страны по нескольким показателям: количество объектов спортивной инфраструктуры, число турниров регионального, федерального и международного уровня, число команд, выступающих на соревнованиях, количество спортивного населения и количество людей, сдавших ГТО.
Что изменилось в нашей жизни, пока все праздновали
1. Коллекторам запрещено будить должников по ночам
Путевки в «Артек» будут раздавать на основе рейтинга школьников. Процедуру предоставления путевок в легендарный детский лагерь «Артек» упростят. С этого года самых достойных школьников будут выбирать не члены специальных комиссий, а единая автоматизированная информационная система. Но для этого родителям необходимо подать электронную заявку.
Южноуральские полицейские проверили более 200 магазинов и изъяли более четырех тысяч бутылок несертифицированной спиртосодержащей жидкости, которая продавалась под видов лекарства и косметики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника министра внутренних дел РФ Ирину Волк. По ее словам, образцы изъятых товаров были направлены для проведения экспертизы.
Британские ученые провели эксперимент, который успокоит всех родителей мира. Исследователи решили узнать, сколько часов в день подростки могут проводить за компьютером, смартфоном или видеоиграми. Результаты приятно удивили: оказывается, все гаджеты не только не портят здоровье, но и благотворно сказываются на развитии ребенка.
Размер минимальной заработной платы во внебюджетном секторе вырос до 9700 рублей. Об этом сообщает пресс-служба союза промышленников и предпринимателей региона.