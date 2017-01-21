Эту народную мудрость я слышала еще в детстве, от бабушки, но тогда значения ей не придавала. Да это и понятно, ведь когда ты молод, полон энергии, кажется, что до пенсии еще далеко. Время скоротечно, и не успеешь оглянуться, как из статуса "молодые кадры" перемахнешь в разряд опытных специалистов. И тогда уже вопрос, насколько заслуженный отдых будет обеспеченным, волнует без преувеличения каждого. А нюансов, от которых зависит размер пенсии, столько, что в одиночку не разобраться. Для начала заглянем в прошлое.