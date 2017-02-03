В центре внимания
На Южном Урале подготовили проект полного запрета на продажу алкоголя в определенные числа.
Американские психологи выяснили, какое количество денег и в каком возрасте можно выдавать детям. Исследование проводилось 20 лет, и психологам удалось отследить влияние карманных денег на характер взрослеющего человека.
В Челябинской области увеличили детские пособия. Жители региона, которым это положено по закону, получат большие выплаты, чем прежде. С учетом повышения размер пособия на ребенка составил 311 рублей, пособие на детей-инвалидов, детей одиноких матерей — 622 рубля, пособие на детей, родители которых разыскиваются за уклонение от уплаты алиментов, на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву — 466 рублей.
Правительство РФ продолжает решать вопрос о пенсионном возрасте. Накануне в ряде СМИ появилось сообщение, что возраст повысят, осталось лишь выбрать из двух вариантов. Однако информацию опроверг представитель вице-премьера Ольги Голодец.
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В Челябинской области увеличили детские пособия. Жители региона, которым это положено по закону, получат большие выплаты, чем прежде. С учетом повышения размер пособия на ребенка составил 311 рублей, пособие на детей-инвалидов, детей одиноких матерей — 622 рубля, пособие на детей, родители которых разыскиваются за уклонение от уплаты алиментов, на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву — 466 рублей.
Правительство РФ продолжает решать вопрос о пенсионном возрасте. Накануне в ряде СМИ появилось сообщение, что возраст повысят, осталось лишь выбрать из двух вариантов. Однако информацию опроверг представитель вице-премьера Ольги Голодец.
Челябинские производители пустили в продажу сливочное масло, вызывающее аллергию и нервные растройства
В продукции двух производителей из Челябинской области Россельхознадзор выявил значительное превышение консерванта, который может вызвать сильнейшую аллергию и нервные расстройства.
Иногда звонки делались анонимно, без какого-либо представления с той стороны трубки, иногда — от имени какого-то интернет-провайдера или компании. Вежливый голос, например, информировал: сегодня у вас будет отключён Интернет или телевизор, надо внести платёж.
С этого года в Трёхгорном были упразднены некоторые меры социальной поддержки населения, в том числе — льгота на посещение городской бани.
В пяти школах Челябинской области ввели строгий дресс-код. Ученикам не оставили выбора – какие прически носить и какой маникюр себе делать. Прокуратура выступила против, посчитав такие правила нарушением прав человека. Об этом сообщил прокурор Ашинского района Денис Бадьин.
На 79-м году жизни, после тяжелой и продолжительной болезни, 15 января 2017 года скончался Александр Васильевич Долинин, генеральный директор ФГУП "Приборостроительный завод" Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" с 1987 по 2003 год, лауреат Государственной премии, ветеран атомной энергетики и промышленности, почетный гражданин города Трехгорного.
После новогодних праздников количество заболевших ОРВИ в Катав-Ивановском районе резко увеличилось, причем, по всем возрастным категориям. Болеют как взрослые, так и дети. В свяи с этим, в учебных учреждениях и детских садах ведется строгий учет заболеваемости. Так, на сегодняшний день в Юрюзани на карантин закрыты один класс в средней школе №2 и две группы в детском саду №1 "Медвежонок". В Катав-Ивановске карантин в школах пока не введен. Закрыта одна группа в детском саду №7.
Неотъемлемый атрибут зимних месяцев - ледяные горки - стали причиной детских трагедий. «В Уфе 10-летняя девочка скатилась с горки прямо под колеса машины», «В Башкирии пятилетний мальчик умер, прокатившись на ледяной горке», «В Новосибирске 4-летняя девочка погибла, катаясь с горки в детском саду», «В Воронежской области катавшуюся с горки 4-летнюю девочку сбил «КамАЗ», «В Чебаркуле 4-летний ребенок вылетел с горки и ударился головой» - такие заголовки этой зимой часто стали появляться в новостной ленте.
С 1 января 2017 года каждый водитель, достигший возраста 18 лет, может купить ОСАГО на сайте страховой компании и получить электронный полис. Вместо потраченных в очереди часов и нервов автомобилисту для этой процедуры нужно всего полчаса времени и компьютер с интернетом. Пошаговая инструкция о том, как заключить электронный договор ОСАГО – в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».
Причину быстрого женского увядания открыли ученые из Америки. Они наблюдали за пожилыми женщинами: их здоровьем, образом жизни, спортивной нагрузкой — и пришли к неутешительному выводу. Сидячая работа, которой в основном занимаются женщины, способствует их быстрому генетическому старению.
На пересечении улиц Красноярской и Чернышевского была обнаружена свалка документов компании «Росгосстрах-Жизнь».
В Челябинске открыли детский клуб дзюдо. Организатором проекта выступил известный южноуральский дзюдоист Кирилл Денисов. Напомним, наш земляк – один из самых титулованных в российской сборной, обладатель двух золотых наград чемпионатов Европы, четырех медалей чемпионатов мира, два раза боролся на Олимпийских играх. Открытие клуба дзюдо, по сообщщению пресс-центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области, прошло в виде детского спортивного праздника, в котором приняли участие около сотни детей, уже приступивших к занятиям.
Четыре первых места и два рекорда России по версии спортивной федерации "Союз пауэрлифтеров России" привез в Катав-Ивановск Даниил Федюков, передает katavivan.ru
На прошедшем в Трехгорном традиционном Всероссийском турнире по дзюдо среди ветеранов, посвященном памяти полковника Владимира Герасименко, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Салаватской епархии Республики Башкортостан протоиерей Сергий Ветров завоевал «золото».
В начале декабря в городском спортивно-оздоровительном комплексе Усть-Катава прошел 2-й этап Кубка горнозаводской зоны сезона 2016-2017 по дзюдо среди юношей 2001-2002 и 2003-2004 годов рождения. На этот раз в соревнованиях принимали участие семьдесят восемь человек. Команды из Усть-Катава, Катав-Ивановска, Трехгорного, Златоуста, Миасса и Сима боролись за Кубок горнозаводской зоны, обладателя которого определят в мае 2017 года.
Воспитанник СДЮСШОР по дзюдо г. Трехгорный Кирилл Денисов принес российской команде единственную золотую награду в престижном турнире на родине дзюдо - в Японии. По сообщению Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области, в заключительном турнире серии «Большой шлем» в столице Японии участвовали 286 мужчин и женщин из 41-й страны.
Воспитанник СДЮСШОР по дзюдо г. Трехгорный Кирилл Денисов завоевал «золото» в Китае в новой для себя весовой категории до 100 кг, сообщает пресс-атташе центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области.
В конце прошлого года в Челябинской области агентством Cheltoday.ru составлен рейтинг муниципалитетов. Муниципалитеты Челябинской области были поделены составителями по группам: городские поселения, ЗАТО и муниципальные районы, причем оценивалась не работа их глав, а уровень социально-экономического развития территорий.
Этот вопрос был, есть и будет, а появился он задолго до того времени, когда его озвучил великий русский поэт и писатель Николай Алексеевич Некрасов, говоря это про Русь.
Еще до 2005 года вопрос о проведении обязательной приватизации земельных участков не поднимался на федеральном уровне, но уже с 1 сентября 2006 года в силу вступил закон о так называемой «дачной амнистии», действующий до сих пор. Сам по себе термин «дачная амнистия» - обывательский, он появился, когда вступил в силу федеральный закон, предусматривающий некоторые послабления для дачников и садоводов в вопросе оформления прав на ряд объектов недвижимости.
В середине октября во Владимирской области состоялось одно из крупнейших мероприятий спортивной отрасли страны - VI Международный спортивный форум «Россия - спортивная держава». А в день, когда отмечается Всемирный день дзюдо, 28 октября, нам удалось пообщаться с участником этого форума, директором СДЮСШОР по дзюдо г. Трехгорный, заслуженным работником физической культуры РФ, заслуженным тренером России Владимиром ЗАЙЦЕВЫМ.
Бешенство в мире по-прежнему остается серьезной и неразрешенной проблемой. Поэтому, главная цель проводимого мероприятия - повысить информированность о последствиях болезни у человека и животных. О масштабе бедствия можно судить по статистическим данным Всемирной организации здравоохранения. Это вирусное заболевание регистрируется более чем в 150 странах мира и ежегодно уносит жизни более пятидесяти пяти тысяч человек. В особой группе риска находятся дети до 15 лет, поскольку они чаще контактируют с животными.
Летом 2015 года в преддверии выборов в Усть-Катаве был создан филиал Челябинской областной общественной организации «Комитет народного контроля». В организацию вступило около тридцати человек, и ее возглавил А. И. Дружинин Для консолидации и ведения предвыборной борьбы народные контролеры объединились в «команду развития» под руководством Дружинина. Из пятнадцати депутатских мест эта команда завоевала десять, и Анатолий Иванович возглавил Собрание депутатов Усть-Катавского городского округа. Во избежание «конфликта интересов», согласно закону, в апреле 2016 года он сложил с себя полномочия руководителя «Комитета народного контроля» в городе, а внеочередная городская конференция комитета восьмого апреля доверила мне возглавить его.
В Усть-Катавском индустриально-технологическом техникуме состоялось открытие мемориальной доски, посвященной советскому деятелю, выпускнику Усть-Катавского ремесленного училища Константину Ефимовичу Фомиченко, который прошел путь от ученика училища до советского партийного деятеля, дипломата, Чрезвычайного и Полномочного Посла.
(Продолжение. Начало - в № 1 (500) от 12 января 2017 года). С первого сентября Анна стала учиться в девятом классе школы рабочей молодежи. Опытный педагог по географии сразу же заметил способную и трудолюбивую ученицу. Много знаний по данному предмету Анна получила именно в школе рабочей молодежи.
Колеса поезда мерно отстукивали свою мелодию. Вагон вторил в такт колесам и укачивал пассажиров купе. Деревья, заснеженные пригорки, столбы со стайками птиц на замерших проводах стремительно мелькали перед глазами. Одна картинка сменялась другой. Небольшая станция, вторая, третья - скорый поезд на них не останавливался, а лишь немного снижая скорость, пробегал мимо. Маленькие пристанционные домики почти по крыши утопали в глубоком снегу. Словно играли в прятки - то спрячутся, то покажутся.
По сообщению пресс-службы губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, глава региона встретился с южноуральскими параспортсменами - победителями и призерами открытых всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включенным в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
В ноябре этого года учителю Юрюзанской средней школы №1 Тамаре Кузьминичне Шекуновой исполнилось 75 лет. "Учитель - не тот, кто несет знания, а тот, кто ведет к ним, - считает Наталья Плеханова - педагог Юрюзанского технологического техникума, выпускница 1970 года МОУ СОШ №1:
Преподавателю Усть-Катавского индустриально-технологического техникума Марине Юрьевне Князевой приказом Министерства образования и науки Челябинской области присвоено звание «Почетный работник среднего профессионального образования».
Новогодние праздники закончились. Но так хочется, чтобы чувство, что вот-вот что-то произойдет необыкновенное, еще долго не покидало! "Нужен кукольный спектакль", - решили библиотекари из детской библиотеки имени С.Т. Аксакова г. Трехгорный. Здесь уже более десяти лет работает клуб кукольных представлений "Поиграем в сказку", которым руководит Елена Романова. Библиотекари сами пишут сценарии, рисуют декорации, подбирают кукол и музыкальное сопровождение.
Дорогие читатели, вы будете держать в руках первый в этом году номер нашей газеты в день профессионального праздника журналистов и работников печати, который в России отмечают 13 января. В 2017 году этот день для коллектива редакции газеты «Среди вершин» праздничный вдвойне, так как вышел в свет 500-й номер нашего издания. И уже совсем скоро, 25 мая газете исполнится десять лет. Интересно, что эта дата практически совпадает с Днем святых Кирилла и Мефодия, первопечатников, которые внесли огромный вклад в развитие славянской культуры и письменности.
В Усть-Катаве, на площадке ТК «Эдельвейс» в светлый праздник Рождества Христова было весело и многолюдно. Рождественский розыгрыш призов, проходивший в минувшую субботу, сопровождался театрализованной игровой программой с ведущими - сказочными персонажами из повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».
В Юрюзанском технологическом техникуме прошло мероприятие, посвященное всемирному дню борьбы со СПИДом, в котором приняли участие все студенты техникума. Целью ежегодной акции стало привлечение внимания молодежи к проблеме смертельного заболевания, пропаганда здорового образа жизни, повышение информированности студентов по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.
Самый важный и незабываемый момент в жизни первокурсника - это, конечно же, посвящение в студенты. В преддверии этого события студенты ЮТТ провели опрос, по итогам которого сняли фильм "Ах, эта жизнь студенческая!". В короткометражке рассказывается о студенческой жизни.
Наступает время, когда стоит оглянуться назад и увидеть все прожитые годы, что дали мудрость и понимание этого мира. А еще любовь и уважение близких, друзей и коллег. В 2016 году Детская школа искусств города Трехгорного отметила свой 60-летний юбилей. За это время ДШИ воспитала не одно поколение замечательных музыкантов, исполнителей и просто любителей музыки - и в этом, несомненно, большая заслуга преподавателей - ветеранов школы.
На Южном Урале подготовили проект полного запрета на продажу алкоголя в определенные числа.
Американские психологи выяснили, какое количество денег и в каком возрасте можно выдавать детям. Исследование проводилось 20 лет, и психологам удалось отследить влияние карманных денег на характер взрослеющего человека.
Индексацией социальных гарантий занялось Правительство Российской Федерации. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что она пройдет с 1 февраля. Общий объем всех выплат составит 706 миллиардов рублей. Процесс индексации коснется пенсий, стипендиального фонда и других социальных гарантий.
Региональный бюджет пополнился за счет любителей пошуметь более чем на 800 тысяч рублей. Как сообщают в пресс-службе администрации Челябинска, с 16 мая в регионе начал действовать закон «О нарушении покоя граждан и тишины», согласно которому жителям нельзя шуметь с 22 до 6 часов по будням и с 23 до 8 часов в выходные и праздничные дни.
На одного человека в среднем приходится около 10 литров спиртного в год. Роспотребнадзор отмечает положительные изменения среди граждан. Так с 2009 года серьезно сократилось потребление алкоголя. Если 6 лет назад среднедушевое потребление спиртного составляло 15 литров, то сейчас 10 литров на человека.
Спортивный рейтинг из 85 регионов России составила газета «Советский спорт». Эксперты оценили территории страны по нескольким показателям: количество объектов спортивной инфраструктуры, число турниров регионального, федерального и международного уровня, число команд, выступающих на соревнованиях, количество спортивного населения и количество людей, сдавших ГТО.